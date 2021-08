Nintendo Switch Online: Gerücht: Bald mit Spielen vom Game Boy?

Möglicherweise werden demnächst Spiele vom Game Boy und Game Boy Color Einzug beim Abo-Service Nintendo Switch Online halten. Das behauptet nach Angaben von Nintendo Life der Youtuber NateDrake in seinem Podcast Nate The Hate.Darüber hinaus sekundiert das Magazin die Angaben, nachdem man die eigenen Quellen für die Validierung und zusätzliche Informationen angezapft hatte. Demnach soll das Angebot "schon bald" auf Titel aus der Ära der beiden Handhelds ausgeweitet werden.Ursprünglich gab es in Bezug auf eine Game-Boy-Bibliothek bei Nintendo Switch Online im Jahr 2019 die ersten Hinweise auf mögliche Pläne. Damals stolperten Dataminer über vier Emulatoren innerhalb der offiziellen NES-Switch-App, von denen einer den Namen Hiyoko trägt. Hier vermutet der Youtuber mit seinem Co-Host "MVG", dass es sich um den Game-Boy-Emulator handeln könnte, der dann demnächst eventuell zum Einsatz kommen dürfte, sollten sich die Gerüchte bewahrheiten.Letztes aktuelles Video: SpieleUpdates Mai 2021 NES SNES