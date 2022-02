Nintendo Switch Online: Klassiker The Legend of Zelda: Majora's Mask erscheint nächste Woche

Es ist fast so weit! The Legend of Zelda: Majora‘s Mask ist ab dem 25.02. Teil der #Nintendo 64-Spiele für #NintendoSwitchOnline + Erweiterungspaket. pic.twitter.com/W4D2FObHc6



— Nintendo DE (@NintendoDE) February 18, 2022

Nachdem Nintendo vor einiger Zeit bereits verraten hat, dass The Legend of Zelda: Majora's Mask im Laufe des Monats für alle Abonnenten von Nintendo Switch Online + Expansion Pack erhältlich sein wird, hat das Unternehmen in der Nacht nun den offiziellen Termin für den N64-Klassiker enthüllt. Demnach dürfen sich Spieler ab dem 25. Februar 2022 über den Neuzugang für den kostenpflichtigen Online-Service freuen. Passend zur Ankündigung gab es auch einen neuen Trailer zum Abenteuer.The Legend of Zelda: Majora's Mask schließt sich damit verschiedenen weiteren Klassikern an, die bereits über die N64-Bibliothek von Nintendo Switch Online zur Verfügung stehen. Dazu zählen Highlights wie Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Paper Mario, Yoshi's Story oder der direkte Vorgänger The Legend of Zelda: Ocarina of Time. In den kommenden Wochen werden mit Pokémon Snap, Kirby 64: The Crystal Shards oder Mario Golf noch weitere Titel dem Online-Angebot hinzugefügt.