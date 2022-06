Nintendo Switch Online: iPhone-App bald nicht mehr für alle nutzbar

Nintendo-App für iPhones: Nur noch iOS 14 oder höher

Wer sowohl eine Nintendo Switch als auch ein iPhone besitzt, nutzt vielleicht die entsprechende App. Doch diese wird bald unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr zur Verfügung stehen.Schon seit einiger Zeit gibt es für Konsolen mehr mögliche Konfigurationen als nur das Gerät an den Fernseher anzuschließen. Unter anderem gibt es auch unterstützende Handy-Apps, die man mit der Playstation oder Nintendo Switch verbinden kann, um ganz bequem ihre Dienste vom Smartphone aus zu nutzen. Doch wer die Nintendo Switch Online-App für iPhones nutzt, könnte unter Umständen schon bald blöd aus der Wäsche gucken.Wie unter anderem Techbook berichtet, plant man nämlich bei Nintendo die Anpassung der Systemvoraussetzungen für die iPhone-App. Bereits in diesem Sommer muss dann mindestens iOS 14 auf dem Handy installiert sein, um alle Vorteile der Anwendung genießen zu können. Zuvor war lediglich iOS 12 vonnöten gewesen.Die noch aktuelle Version des Apple-Betriebssystems ist iOS 15, im September 2022 soll aber iOS 16 erscheinen. Wer das eigene Handy stets aktuell hält, sollte also keine Probleme bekommen. Andererseits ist der Trend seit Jahren der, dass immer mehr Menschen länger als je zuvor an ihren Geräten festhalten, wie unter anderem Futurezone berichtete. Wer ein iPhone 6 oder älter nutzt, kann die Nintendo Switch Online-App dann bald nicht mehr nutzen, da für diese Modelle keine neuen iOS-Updates mehr erscheinen.Mit der App können Nutzer unter anderem Sprach-Chats beim Spielen durchführen oder Einladungen an das eigene Netzwerk schicken. Eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft ist aber Voraussetzung für die Nutzung der App.