Nintendo Switch Online: Noch mehr N64-Titel sollen folgen

Nachschub für Nintendo Switch Online: Mehr N64-Games sind auf dem Weg





More #Nintendo64 games will be added to #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack. Stay tuned!



— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 15, 2022

Die japanische Spieleschmiede kündigt an, noch mehr N64-Titel in das Aufgebot des Nintendo Switch Online-Abonnements aufzunehmen zu wollen. Dies verkündet der Entwickler jüngst selbst über Twitter.Nachdem wir in der letzten Woche mit der Ankündigung von Pokémon Puzzle League im Zuge des Nintendo Switch Online-Erweiterungspakets überrascht wurden, versichert uns der Hersteller, man möchte weiterhin für klassische Titel der schon im Jahr 1996 erschienenen Konsole auf seinem modernen Handheld-Hybriden sorgen.Mit dem zahlungspflichtigen Abo, welches man zusätzlich zum Nintendo Switch Online-Angebot buchen kann, lieferte man uns bereits in der vergangenen Zeit gefeierte Klassiker wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time Operation Winback sowie weitere Titel, die wir unserer Bibliothek per Download hinzufügen dürfen. Doch bereits im letzten Monat war plötzlich Schluss: Die Liste der angekündigten N64-Spiele neigte sich ihrem Ende und Fans befürchteten bereits, dass es das gewesen sein könnte. Der Twitter-Post der Entwickler schaffte jedoch jetzt Klarheit:Diesem zufolge sollen zwar "mehr" N64-Spiele auf dem Weg in das Nintendo Switch Online Expansion Pack sein, um welche es sich dabei handelt, ist allerdings noch nicht bekannt. Auch, wann die Klassiker uns zur Verfügung gestellt werden sollen, verriet der Super Mario-Konzern bislang nicht.Letztes aktuelles Video: Mario Golf Nintendo Switch Online Trailer