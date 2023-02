Nintendo Switch Online: Kolumne: Das kreativste Mario-Spiel ist schon über 30 Jahre alt

Ein abgefahrener Nachfolger

Ein kleiner Schritt beim Gameplay, ein großer Schritt was Design-Ideen und optische Kreativität angeht. Quelle: Nintendo

Mario im Wunderland

Die drei kleinen Schweinchen in ihren Häusern aus Stroh, Holz und Eisen als Bossgegner? Das gibt es nur bei Super Mario Land 2. Quelle: Nintendo

Gegner aus Horror-Fulmen wie dieser Jason Vorhees-Verschnitt würden es heutzutage nicht mehr in ein Mario-Spiel schaffen. Quelle: Nintendo

Kreativ bedeutet nicht innovativ

Was spielerische Innovation angeht, kann Super Mario Land 2 seinen 3D-Geschwistern wie Super Mario Galaxy nicht das Wasser reichen. Quelle: Nintendo

Mut zum Experiment, Nintendo!

Die Welten in modernen 2D-Marios sind austauschbar und langweilig, auch der letzte Ableger hat da keine spannenden Einfälle zu bieten. Quelle: Nintendo

Mario trifft Mario: Kreative Welten wie die Mario-Zone aus 6 Golden Coins wünsche ich mir auch für kommende Plattformer. Quelle: Nintendo