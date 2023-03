Nintendo Switch Online: Metroid Fusion - GBA-Klassiker rückt ins Abonnement

Nintendo Switch Online: Metroid Fusion kommt am 9. März ins Abonnement

Mitkommt schon in der nächsten Woche ein Game Boy Advance-Klassiker in das Aufgebot des-Service.Um den kultigen Sidescroller auf der Konsole zu daddeln, müsst ihr Besitzer des Nintendo Switch Online Expansion Packs sein. So verhält es sich auch mit den anderen GBA-Klassikern, die zuletzt in das Angebot des Abonnements aufgenommen wurden.Ursprünglich bereits 2007 erschienen und von Nintendo intern entwickelt, gilt Metroid Fusion vor allem wegen seines klassischen, Serien-getreuen Gameplays unter den Fans als Hit. Bis heute zählt der Titel bei vielen Liebhabern der Reihe zu ihren stärksten Vertretern.Die Story des Sidescrollers ist nach den meisten anderen Metroid-Titeln angesiedelt und stellt eine Art Abschluss des Franchise dar. Zumindest bis zum Jahre 2021, als Nintendo mit dem Release vongenau dort ansetzte, wo Fusion endet.Passend zur vergleichsweise plötzlichen Veröffentlichung des, versorgt euch die japanische Spieleschmiede nun mit neuem Futter rund um Samus Aran. Ab dem kommenden Donnerstag, dem 9. März, könnt ihr Metroid Fusion im Zuge des Nintendo Switch Online-Angebots herunterladen.Letztes aktuelles Video: Mario Golf Nintendo Switch Online Trailer