Nintendo Switch Online: Mehr als 20 Jahre alter Pokémon-Klassiker kommt in den Abo-Service

Auch fünf Jahre nach seiner Einführung wird dernoch mit Retro-Titeln gefüttert, darunter auch zahlreiche Nintendo 64-Klassiker.Pokémon-Fans wussten bereits, dass sie sich auf den eventuellen Release vonfreuen dürfen, nun hat Nintendo aber endlich enthüllt, dass sich die Mischung aus hitzigen Kämpfen und unterhaltsamen Minispielender teureren Version des Abo-Service anschließt. Doch die Switch-Version kann mit dem Original nicht in jeder Hinsicht mithalten.In den Kämpfen gegen Freunde oder in dervon Pokémon Stadium kamen eine Reihe an Leih-Pokémon mit voreingestellten Attacken zum Einsatz. Alternativ konntet ihr euch mit dem Transfer Pak aber auch einfach Taschenmonster ausholen und mit diesen antreten – letzteres wird in der Nintendo Switch Online-Version nicht möglich sein.Wer sich an die erbitterten Duelle von Pokémon Stadium erinnert, der weiß, dass ein erfolgreicher Abschluss der Arenaleiter-Burg mit denkaum bis gar nicht möglich ist, vor allem in der Meisterball-Klasse. Probieren könnt ihr es ab dem 12. April dann aber trotzdem, schließlich bietet Pokémon Stadium im Abo-Service keine Alternative.Glücklicherweise besteht der N64-Klassiker aber aus mehr als der Singleplayer-Herausforderung: Vor allem diedürften auch heute noch für gute Unterhaltung sorgen, nicht zuletzt wegen des herausragenden Kommentators. Das gilt auch für diewie das Härtner-Duell, Schlurps Sushi-Karussell oder Kampf der Schnarcher.Da es sich bei Pokémon Stadium um ein N64-Spiel handelt, wird dieses natürlich nur für Abonnenten der teureren Service-Stufe zur Verfügung stehen. Nintendo Switch Online bekam kürzlich aber nochspendiert:. Im Februar lieferte Nintendo außerdem eine neue Game Boy-Erweiterung, die unter anderem