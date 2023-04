Nintendo Switch Online: Frisches Futter von den Pokémon-Entwicklern & weitere Neuzugänge

Nintendo Switch Online: Diese Spiele sind ab sofort verfügbar

Genau wie PlayStation Plus und der Xbox Game Pass wird auchregelmäßig mit neuen Spielen versorgt. Nun ist eine neue Ladung eingetroffen.Ab sofort könnt ihr als zahlende Kunden nämlich vier Spiele vomim Erweiterungspaket vom Abo-Service finden und damit in die Vergangenheit reisen. Der nostalgische Trip in die 1990er-Jahre hat neben einem Fighting Game-Klassiker auch ein Spiel der Pokémon-Entwicklerim Gepäck.Den Anfang der Neuzugänge für Nintendo Switch Online macht das erwähnte Spiel der Pokémon-Schöpfer:ist ein Plattform-Klassiker aus dem Jahre 1994, in dem ihr das Ergebnis einer Liebe von Mensch und Maschine steuert. Mithilfe seiner elektrischen Fähigkeiten muss der Titelheld Pulseman nun seinen böse gewordenen Vater aufhalten.Weniger dramatisch wird es bei: Hier hat der gleichnamige Vogel seinen ersten Auftritt, der auch in zahlreichen Sonic-Spielen zum Vorschein kommt. In jedem Level gilt es, alle Vögelchen zu sammeln und dabei Raubtieren wie Echsen oder Katzen auszuweichen, um die gefiederten Freunde sicher zum Ausgang zu begleiten.Sowohl das Jump’n’Runals auchsetzen dagegen wieder auf knallharte Action und bitten für präzise Reaktionen und entsprechende Eingaben an das Gamepad. Weil es sich bei allen vier Spielen um Titel für den Sega Mega Drive handelt, sind sie wie bereits erwähntvon Nintendo Switch Online erhalten.Die teurere Version desbietet darüber hinausund den ein oder anderen DLC für aktuelle Switch-Titel. Erst vor kurzem stellten wir euch übrigensauf dem Handheld-Hybriden genießen könnt.