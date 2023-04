Nintendo Switch Online: Vorteile vom Basis- und Erweiterungspaket im Vergleich

Nintendo Switch Online: Die verschiedenen Preisstufen im Überblick

Weniger ist mehr: Das bietet das Basispaket

Mehr Geld für mehr Leistung: Das Erweiterungspaket

Schon seit fast fünf Jahren tut es Nintendo der Konkurrenz gleich und verlangt für das Nutzen von Online-Diensten auf der eigenen Konsole mitGeld von euch.Hatte der Abo-Service zu Beginn nur einige rudimentäre Inhalte vorzuweisen, konnte sich Nintendo Switch Online mittlerweile zu einem ansehnlicheren Angebot mausern, was unter anderem an demliegt. Das kostet zwar extra, hat dafür aber auch einiges zu bieten: Wir haben aufgedröselt, was sich dahinter verbirgt und wie es sich vomunterscheidet.Um die Frage „Was kostet Nintendo Switch Online?“ zu beantworten, müssen wir als erstes einen Blick auf die unterschiedlichen Abstufungen werfen: Je nachdem, für welchen Zeitraum ihr den Abo-Service bezahlt und ob ihr euch für das Basis- oder das Erweiterungspaket entscheidet, werden nämlich vollkommenfällig.Die Einzelmitgliedschaft im Basispaket kommt beispielsweise in drei Stufen daher: Einkostet 3,99 Euro, beimüsst ihr 7,99 Euro berappen und fürmöchte Nintendo 19,99 Eurosehen. Das Erweiterungspaket lässt sich hingegen nur zusammen mit der normalen Mitgliedschaft für zwölf Monate buchen. Kostenpunkt: 39,99 Euro.Wer ohnehin vorhat, das Abo länger zu unterhalten, spart bei den langfristigen Optionen also bares Geld. Zum Vergleich: Kauft ihr einen Monat Nintendo Switch Online für 3,99 Euro und lasst das Ganze zwölf Mal automatisch verlängern, um ein Jahr abzudecken, werdenfür eine zwölfmonatige Mitgliedschaft fällig.Günstiger wird es auch dann, wenn ihr euch mit mehreren Freunden oder Angehörigen eineteilt. Bis zu acht Accounts profitieren dann vom Abo-Service, weshalb für zwölf Monate 34,99 Euro und für zwölf Monate samt Erweiterungspaket 69,99 Euro fällig werden. Kürzer lässt sich die Familienmitgliedschaft leider nicht buchen.Falls ihr einfach nur mit Freunden oder Fremdenwollt, solltet ihr zum günstigeren Basispaket greifen. Neben der Möglichkeit des Online-Spielens hat die preiswerte Option nochfür unterstützte Titel im Gepäck, damit euer Fortschritt nicht verloren geht, falls eure Konsole den Geist aufgeben sollte.Auch Retro-Fans kommen mit dem Basispaket auf ihre Kosten, wenn auch nur mit Titeln aus demund-Repertoire. Zusätzlich serviert euch der Online-Service das Battle Royalesowie einige exklusive Angebote, beispielsweise für physische Retro-Controller im My Nintendo Store.Das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online ist zwar teurer, hat aber dementsprechend auch mehr zu bieten. Natürlich sind alle Leistungen vom Basispaket enthalten, zusätzlich hat die teurere Stufe vom Abo-Service noch drei weitere Retro-Konsolen zu bieten: Den, denund denZusätzlich bekommt ihr im Erweiterungspaket einigegeboten: Abonnenten der teureren Option können daher ohne zusätzliche Kosten den Strecken-Pass vonbefahren, sich durch die erweiterte Singleplayer-Kampagne vonspritzen oder im Happy Home Paradise vonTraumhäuser für Urlauber errichten.Bevor ihr euch für eineentscheidet, solltet ihr also darüber nachdenken, ob ihr das Abo nur kurz oder dauerhaft nutzen wollt und ob euch der Sinn nach dem vollen Angebot an Retro-Titeln steht, oder die reinen Online-Funktionen samt ein paar Extras ausreichen.Denkt in jedem Fall daran, die Optionzu deaktivieren, wenn ihr das Abo nur in einem begrenzten Zeitraum bezahlen möchtet. Erst vor kurzem stellten wir euch übrigensvor, von denen sich eins im Basis- und zwei im Erweiterungspaket verstecken.