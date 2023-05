Nintendo Switch Online: Zelda-Spiel für Abonnenten für kurze Zeit vollkommen kostenlos

Nintendo Switch Online: Tanzen bis zum Zelda-Release





Bleibt im Takt und rettet Hyrule in #CadenceOfHyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of #Zelda!#NintendoSwitchOnline-Mitglieder können das Spiel jetzt kostenlos als Probespiel spielen: https://t.co/zRnGsTVHuY pic.twitter.com/2nrwR0NntM



— Nintendo DE (@NintendoDE) May 1, 2023

Abonnenten vondürfen sich diese Woche über ein weiteres Probespiel freuen, das nicht nur das eigene Taktgefühl unter Beweis stellt, sondern auch hungrig aufmacht.Mit, wie der umständlich lange Titel des Spiels lautet, bekommen zahlende Kunden von Nintendos Online-Service seit gestern und nochdie Gelegenheit, für kurze Zeitin ein musikalisches Hyrule abzutauchen. Dabei steht das vollständige Spiel zur Verfügung.Das 2019 erschienene Crossover vom Rhythmus-Dungeoncrawler Crypt of the NecroDancer und The Legend of Zelda bringt dasmit den Gegnern, Charaktere und Items aus Nintendos legendärer Reihe zusammen. Ob die abgefahrene Mischung den Ton trifft, verrätNintendo Switch Online-Abonnenten können im Rahmen der Probespiel-Aktion aktuell aber auch selbst testen, ob das rhythmische Besiegen von Oktoroks und Schleimen taktvoll von der Hand geht. Trotz des Zelda-Flairs bleibt Cadence of Hyrule als Crypt of the NecroDancer Ableger aber ein, inklusive prozedural generierter Welt und Permadeath.Im Gegensatz zu einer Demo könnt ihr beim Probespiel nicht nur ein paar ausgewählte Level antesten, sondernauskosten: Bis zum 7. Mai steht euch also das gesamte Cadence of Hyrule zur Verfügung, vorausgesetzt natürlich, ihr habt Nintendo Switch Online abonniert. Entsprechend könnt ihr, solltet ihr euch nach der Testphase zum Kauf des Spiels entscheiden, auch euren gesamtenübernehmen.Wer nicht bereit ist, für Nintendo Switch Online zu bezahlen und trotzdem mal in Cadence of Hyrule reinschnuppern möchte: Im eShop findet ihr eine, die euch die Hyrule-Disco immerhin in begrenztem Umfang ausprobieren lässt. Ebenfalls in begrenztem Umfang sollten sich Zelda-Fans ab jetzt im Internet aufhalten: Zehn Tage vor Releaseim Internet.