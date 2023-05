Nintendo Switch Online: Abo-Service wird um drei Super Mario-Klassiker erweitert

Nintendo Switch Online: Dreifachsprung vom Game Boy Advance auf die Switch

Während Fans seit sechs Jahren vergeblich auf einen neuen Mario-Plattformer warten, bekommtimmerhin ein paar alte Abenteuer des Maskottchens spendiert.Schon ab demwird das teurerenämlich mit drei Klempner-Klassikern aufgestockt, die sich ursprünglich allesamt auf dem Game Boy Advance tummelten. Super Mario Advance, Super Mario World: Super Mario Advance 2 und Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3 machen es sich in Kürze auf der Nintendo Switch gemütlich.Den Anfang der dreifachen Mario-Rutsche, die Nintendo Switch Online-Mitglieder Ende Mai erleben dürfen, macht. Der 2001 erschienene Handheld-Titel basiert auf dem 1989 erschienenen Super Mario Bros. 2, das damals das SNES unsicher machte und euch gleich aus vier Helden wählen lässt: Mario, Luigi, Toad und Prinzessin Peach.Beihandelt es sich ebenfalls um die für den Game Boy Advance aufgehübschte Version des gleichnamigen SNES-Klassikers, die für viele Fans der Reihe wohl zu den stärksten 2D-Plattformern aller Zeiten gilt. Mit Yoshi und den schaurigen Geisterhäusern führt der Retro-Titel gleich zwei Markenzeichen ein, die bis heute die Serie prägen.Und wo wir schon vom grünen Dino mit der langen Zunge sprechen:brachte das Abenteuer mit Yoshi in der Hauptrolle auch von der Heimkonsole auf den Handheld und lässt euch Baby Mario retten, Eier verschießen und die charmante Malbuchwelt des Plattformers erkunden.Alle drei Mario-Klassiker springen am 26. Mai vom Game Boy Advance in den Nintendo Switch Online-Service und werden dort Teil vom, das überdies Nintendo 64-Titel und mehrere DLCs zu Spielen wieodererhält. Die Unterschiede zwischen demdröseln wir euch derweil nochmal an anderer Stelle auf.