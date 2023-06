Nintendo Switch Online: Harvest Moon, Kirby und mehr: Abo-Service wird um vier neue Klassiker erweitert

Nintendo Switch Online: Rollen, Farmen, Schießen, Klettern

Erst vor zwei Wochen sind gleich drei Mario-Titel in den Abo-Service gesprungen und jetzt bekommterneut vier frisch entstaubte Retro-Spiele spendiert.Währendstammten und damit nur für zahlende Kunden des teureren Erweiterungspakets verfügbar sind, kommen dieses Mal auch Nutzer des erheblichauf ihre Kosten. Zu zwei Spielen für den Game Boy gesellen sich je ein Vertreter des Nintendo Entertainment System und dem SNES.Den Anfang machen die beiden Game Boy-Spiele: Mitkonnten Freunde der pinken Knutschkugel schon mehr als zwanzig Jahre vor dem Release vondas Maskottchen von HAL Laboratory durch die Gegend rollen und dafür die fortschrittliche Technologie der Bewegungssteuerung nutzen. Die erwartet euch nun via Nintendo Switch Online auch auf der aktuellen Konsole der japanischen Spieleschmiede, egal ob ihr am Fernseher oder im Handheld spielt.Ebenfalls vom Game Boy auf die Switch teleportiert sichund versucht mit seiner handlichen Kanone erneut, einen altbekannten Gegner zu besiegen und die Welt zu retten. Deutlich harmonischer geht es da schon beim SNES-Neuzugang zu: Das originale, das Farming-Fans zu einer Zeit lange vor den Lizenzstreitigkeiten mit entspanntem Bauernhofalltag begeisterte, landet jetzt auch auf der Nintendo Switch.Falls euch der Sinn nach dem Tomaten pflegen und Kühe hüten doch wieder nach Abenteuer steht, wartet schon der aktuelle NES-Vertreterauf euch. Hier schlüpft ihr in die Rolle eines erprobten Archäologen und erkundet den titelgebenden Turm, der mit allerlei Rätseln und mindestens genauso vielen Schätzen gespickt ist. Wie bereits erwähnt, sind alle Neuzugänge im Basispaket enthalten. Falls ihr trotzdem nochmal wissen wollt,, klären wir euch im entsprechenden Artikel dazu auf.