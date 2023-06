Nintendo Switch Online: Echter Strategie-Klassiker ab jetzt im Abo-Service erhältlich

Nintendo Switch Online: Fire Emblem-Kost von früher genießen





Strategische Kämpfe erwarten euch im Game Boy Advance-Klassiker Fire Emblem – jetzt mit #NintendoSwitchOnline + Erweiterungspaket verfügbar! pic.twitter.com/0v6herpVN4



Erst Anfang des Jahres bekamen Fire Emblem Fans frisches Strategie-Futter in Form vonfür die Nintendo Switch geliefert, das mittlerweile sogar um einen umfangreichen DLC erweitert wurde.Wer mit seiner Reise durch Elyos bereits fertig ist und nun Lust hat, mal zu den Ursprüngen der gestandenen Reihe zurückzukehren, aber keinen Game Boy Advance mehr besitzt, bekommt ab sofort dankdie Gelegenheit dazu. Das Erweiterungspaket des Abo-Service hat nämlich ab sofort den ersten in Europa erschienenenim Angebot.Falls ihr die teurere Stufe von Nintendo Switch Online abonniert habt, also das Erweiterungspaket, das das Angebot vom Basispaket um N64- und Game Boy-Advance-Spiele sowie ein paar DLCs bereichert, könnt ihr ab sofortohne zusätzliche Kosten auf dem Handheld-Hybriden spielen und die europäischen Ursprünge der Reihe kennenlernen.Die Geschichte rund um diespielt sich in zwei Handlungssträngen ab und bedient natürliche klassische Franchise-Elemente wie etwa die Gefahr durch böse Drachen. Spielerisch erwartet euch das typische Fire Emblem-Kampfsystem mit dem Schere-Stein-Papier-Prinzip und den schachbrettartigen Schlachtfeldern, auf denen ihr rundenbasiert eure Einheiten manövriert.Seid ihr aktiver Abonnent, könnt aber mit strategischen Schlachten wenig anfangen, lohnt vielleicht ein Blick auf die: Da hat sich mitunter anderem eine der beliebtesten Farming-Simulationen in den Bezahlservice gebuddelt. Und falls ihr noch mal wissen wollt, wo genau dieliegen, helfen wir euch im entsprechenden Artikel weiter.