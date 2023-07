Nintendo Switch Online: Zwei beliebte Zelda-Klassiker ab sofort im Abo-Service

Nintendo Switch Online: Wenn Zelda vom Game Boy auf die Switch hüpft

Auch wenn aktuell wirklich kein Mangel an Neuveröffentlichungen herrscht, isthäufig eine gute Möglichkeit, verpasste Klassiker nachzuholen.Insbesondere, wo die Wartezeit auf das nächste Zelda nacherneut mehrere Jahre andauern könnte, lohnt ab sofort der Blink für Fans des mutigen Zipfelmützenträgers. Infolge einer überraschenden Ankündigung von Nintendo sind im kostenpflichtigen Abo-Service der Nintendo Switch nun nämlichundverfügbar.Die beidensind ab sofort Teil vom Nintendo Switch Online-Basispaket und somit für alle zahlenden Kunden des monatlichen Service verfügbar. Falls ihr euer Herz mit warmer Nostalgie füllen oder auf zwei nie erlebte Abenteuer gehen wollt, ist jetzt also die perfekte Gelegenheit gekommen – und trotz kurzer Spielzeit versüßen diesicher auch das Warten bis zum nächsten Zelda-Spiel.Sowohl bei Oracle of Ages als auch bei Oracle of Seasons ist der Name übrigens Programm: Während ihr in ersterem zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin- und herwechselt, wie Zelda-Fans es ja noch aus anderen Spielen der Reihe kennen, habt ihr in letzterem die volle. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter in Hyrule herrscht, hat natürlich auch Auswirkung auf die Landschaft und die Gegner.Mit Retro-Charme, ikonischer Musik und klassischen Rätseln kommen hier vor allem die Zelda-Fans auf ihre Kosten, denen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom zu sehr von derabgewichen sind. Zumindest den optischen Spagat schafft derweil das Projekt eines besonders leidenschaftlichen Fans, der einigeder oben erwähnten Klassiker nachgestellt hat.