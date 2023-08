Nintendo Switch Online: Pokémon Trading Card Game für Game Boy Color womöglich bald im Abo

Pokémon Trading Card Game: Nintendo Switch Online-Newsletter macht Hoffnung auf GBC-Klassiker





Nintendo Japanese news letter accidentally leaked a Mewtwo raid. lmao https://t.co/su7bznCWZi



— Pory (@pory_leeks) August 7, 2023

Noch kurz vor demAugust 2023 Showcase Event, welches am heutigen Nachmittag abgehalten werden soll, scheint es, als wäre eine weitere Neuigkeit durchgesickert. So wird vermutet, dass die Spielebibliothek vonschon bald einaus dem Universum der Taschenmonster erwartet.Konkret handelt es sich um das, welches bereits im Jahre 1998 für den im gleichen Zeitraum erschienenen und mit einem Farbbildschirm ausgestatteten, indirekten Nachfolger des populären Handhelds erschien.Im selben, der bereits Mewtu als nächsten Boss der Tera Raid Battle Events indurchschienen ließ, haben findige Fans auch den Hinweis auf das Pokémon Trading Card Game entdeckt. Der Titel könnte also durchaus als Teil der Game Boy-Klassiker ins Aufgebot des Nintendo Switch Online-Abonnements gelangen.Dies legt auch einnahe: So berichten die aufmerksamen Beobachter ebenfalls davon, dass der Titel bereits in dem ursprünglichen, welches Nintendo vor rund einem Jahr auf YouTube veröffentlicht hat, zu sehen war – bislang jedoch als einziges gezeigtes Spiel noch nicht in der Bibliothek zu finden ist.Selbstredend handelt es sich bei den genannten Vermutungen wie immer um reine, ehe wir eine offizielle Bestätigung erhalten haben. Zwar nicht im Universum von Pokémon angesiedelt, aber trotzdem fürspannend: Jüngst fanden mitundzwei weitereLetztes aktuelles Video: Mario Golf Nintendo Switch Online Trailer