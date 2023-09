Nintendo Switch Online: Mit Kirby & mehr: Vier frische Spiele im Game Boy Color-, SNES- & NES-Aufgebot

Nintendo Switch Online: Drei Japan-exklusive Titel und ein Game Boy Color-Spiel von Warner Bros. kommen ins Abo

Auch imlässt es sich der japanische Konzern nicht nehmen, uns im Rahmen der-Mitgliedschaft wieder mit einigen frischenfür die Retro-Bibliothek zu versorgen.So kündigt Nintendo gleich, die bereits vor über 20 Jahren für die damaligen Konsolen und Handhelds, bestehend aus dem NES, dem SNES und dem Game Boy Color, erschienen sind, für das Online-Abo an.Während in der Vergangenheit bereits einige Kult-Klassiker ihren Weg in das Nintendo Switch Online-Aufgebot fanden, sind dieses Mal gleich drei der vier frischen „Gratis“-Titel dabei, die dervorbehalten waren. Sie wurden bislang nicht ins Englische, geschweige denn ins Deutsche übersetzt und sind einem Großteil der Switch-Nutzer vermutlich eher. Mit einemverrät Nintendo, um welche Games es sich dieses Mal handelt:Einerseits handelt es sich dabei um das bereitserschienene J. Das Fighting-Game wurde seitens Nintendo während der Famicom-Ära entwickelt und veröffentlicht. Hinzu gesellt sich, das schon etwas früher, genau genommen im Jahr, ebenfalls für den Nintendo Family Computer herauskam.Auf Seiten der SNES dürfen wir uns auffreuen. Das an den Genre-Primus Tetris erinnernde Puzzle-Spiel feierte sein Debüt auf dem Game Boy, ehe esnoch einmal für den Super Famicom neu aufgelegt wurde. Aber apropos Game Boy: Für das etwas jüngere Color-Modell brachte Titus Interactive im selben Jahr das recht actionreiche RPGheraus. Es basiert auf dem gleichnamigen Animationsfilm von Warner Bros., der an die Geschichten der keltischen Mythologie angelehnt ist und dabei die Legende um König Arthurs sagenumwobenes Schwert Excalibur aufgreift.Wie Nintendo in derbereits erklärt, bekommt ihr so erstmals die Gelegenheit, „die japanischen Versionen einiger Old-School-Spiele“ zu entdecken. Vorausgesetzt, ihr seid im Besitz des Online-Abonnements. Diehaben wir euch noch einmal an anderer Stelle aufgeschlüsselt.Letztes aktuelles Video: Mario Golf Nintendo Switch Online Trailer