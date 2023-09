Nintendo Switch Online: Kirby und die wundersame Spiegelwelt - Nächster GBA-Klassiker kommt ins Abo

Nintendo Switch Online: Kirby und die wundersame Spiegelwelt bekommt ihr ab dem 29. September „kostenlos“





One for all and all…four Kirbys?!



Team up to save the Mirror World when the Game Boy Advance classic #Kirby & The Amazing Mirror puffs onto #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack 29/09 – now with online co-op! pic.twitter.com/FeSWPtkUKZ



— Nintendo UK (@NintendoUK) September 22, 2023

Die Retro-Sammlung deswächst und wächst. Und schon jetzt kündigt die japanische Spieleschmiede das nächstefür die kommende Woche an, welches die liebenswerte rosafarbene Knutschkugelmit im Gepäck hat.Konkret handelt es sich dabei um(im Original: Kirby and the Amazing Mirror) – ein-Spiel, welches sogar schon vor fast 20 Jahren Gebrauch von den damaligen-Möglichkeiten gemacht hat.Ursprünglich im Jahrefür den populären Handheld veröffentlicht, erzählt Kirby und die wundersame Spiegelwelt davon, wie Kirby versehentlich in vier verschiedenfarbige Varianten seiner selbst geteilt wurde, während er mit der Aufgabe betraut wird, dievor den dunklen Mächten zu retten. Schon die originale Version ermöglichte einen lokalen Multiplayer, der mithilfe desfunktionierte. Selbstverständlich wird es auch im Rahmen des Nintendo Switch Online-Service möglich sein, das schon nächste Woche kommende „Gratis“-Spiel mit euren Freunden zu zocken.Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass ihr im Besitz eines aktiven Abonnements und des Nintendo Switch Online Erweiterungs-Pakets seid. Ist dies der Fall, steht demsowie demaber nichts mehr im Wege. Sowohl dasals auch die vielen kleineren, in denen ihr beispielsweise an einem Wettessen oder einem Surf-Rennen teilnehmen könnt, lassen sich gemeinsam mit euren Freunden bewältigen.Ab dem, also ganz genau genommen am Freitag in einer Woche, steht euch Kirby und die wundersame Spiegelwelt in der Retro-Spielesammlung der Online-Mitgliedschaft zur Verfügung. Erst zu Beginn des aktuellen Monats durften sich Fans überfreuen, von denen es drei Titel bis zuletzt nicht über die Grenzen des Landes der aufgehenden Sonne hinausgeschafft haben.Letztes aktuelles Video: Mario Golf Nintendo Switch Online Trailer