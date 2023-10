Nintendo Switch Online: Drei neue "Gratis"-Spiele für Abo-Kunden mit Castlevania-Klassiker

Nintendo Switch Online: Von Burgen, Teufeln und Samurai-Schlössern





Diese Klassiker für #GameBoy und #NES sind jetzt für Mitglieder von #NintendoSwitchOnline verfügbar!



☑️ Castlevania Legends

☑️ DEVIL WORLD

☑️ The Mysterious Murasame Castle pic.twitter.com/NOwPqzuzjg



— Nintendo DE (@NintendoDE) October 31, 2023

Wem es nach dem vollgestopften Oktober trotzdem aktuell an Spielen mangelt und über einverfügt, darf sich ab sofort über drei neue Titel freuen.Die kommen für zahlende Kunden wie immer ohne Extrakosten daher und passen noch dazu thematisch alle drei zu Halloween. Weil es sich um einen Game Boy- und zwei Nintendo Entertainment System-Titel handelt, braucht ihr, um in den Genuss derzu kommen, außerdem nur die Basis-Stufe von Nintendo Switch Online.Das erste der drei Spiele, die es sich ab sofort im Nintendo Switch Online-Abo gemütlich machen, erschien erstmalig 1997 auf dem Game Boy und hört auf den Namen. Als Prequel zu den bisherigen Teilen der Reihe schlüpft ihr in die Rolle von Vampirjägerin, die mit der ikonischen Peitsche Jagd auf den ersten Graf Dracula macht und dabei keine Gnade bei dem bösen Blutsauger walten lässt.Schaurig weiter geht es auf dem Nintendo Entertainment System, wo ihr inals grüner Drache namens Tamagon durch verwirrende Labyrinthe streift, um den Teufel herauszufordern.gilt es, die in den Gängen verteilten Punkte zu fressen, nur dass Tamagon mithilfe von Kreuzen beginnt, Feuer zu speien und die patrouillierenden Gegner zu vernichten. Den namensgebenden Teufel kennen die meisten Spieler derweil wohl als nervige Helfer-Trophäe aus, wo er den Bildschirm verschiebt und so gerne Kämpfer in den Abgrund schiebt.Das Trio an Neuzugängen wird von dem NES-Titelvervollständigt. Damals ausschließlich in Japan erschienen, handelt es sich bei dem Adventure um das zweite Spiel für Nintendos Konsole überhaupt und erinnert deshalb nicht umsonst stark an das erste, das davor veröffentlicht wurde. Für den Soundtrack ist die für die Mario-Musik bekannteverantwortlich. Abseits von Nintendo Switch Online macht das japanische Unternehmen aktuell