Nintendo Switch Online: Die neuen Belohnungen bekommt ihr ganz einfach beim Zocken





Play & Redeem: The selection of Super Mario related #NintendoSwitchOnline icons has changed. The current selection will be available until April 15th #NintendoSwitch pic.twitter.com/9IagsxnESq



— ឵឵NSO Icons Alerts (@IconsNSO) April 9, 2024

Für die Mitglieder des-Service gibt es jetzt eine ganze Reihe, die ihr im Rahmen des sogenannten Play and Redeem-Programms für eine begrenzte Zeit abstauben könnt.Dieses Mal liegt der Fokus auf dem wohl bekanntesten Helden, den die japanische Spieleschmiede bislang hervorgebracht hat:wird mit ein paargeehrt, die auf einigen seiner jüngeren Aufritte, aber auch auf bereits etwas älteren Titeln beruhen.Die neue Welle an Icons, die ihr euch mit dem Nintendo Switch Online-Service sichern könnt, bezieht sich auf gleich mehrere Super Mario-Spiele. Darunter finden sichdes schnauzbärtigen Klempners, beispielsweise das vor wenigen Montaten erschienenekonnte. Doch auch einige Evergreens wieoder, die seit ihrem Release zu denzählen, sind mit von der Partie.Einealler neuen Symbole, die die aktuelle Auswahl ersetzen sollen, findet ihr im obigen Twitter-Post. In denwird noch einmal darauf hingewiesen, dass ihr das jeweilige Spiel zunächst einmal starten müsst, bevor ihr die Icons im NSO-Shop kaufen könnt. Jedes von ihnen kostet euch zehn Platinpunkte, die Rahmen und Hintergründe jeweils fünf., denn weiter heißt es:„Zur Erinnerung: Für alle diese Play & Redeem-Icons müsst ihr die entsprechende Software innerhalb der letzten 30 Tage dreimal mit einem Abstand von mindestens 24 Stunden zwischen den einzelnen Sitzungen spielen. Plant also im Voraus, wenn ihr eines der Icons in Anspruch nehmen möchtet!“. Auch einenan Symbolen gibt man uns.Diese wird nur nochverfügbar sein, danach wird sie durch die frisch angekündigten Super Mario-Kollektion ausgetauscht. Ihr solltet euch also besser beeilen, wenn ihr noch eines der Icons sichern wollt.raste übrigens derund um welchen es sich dabei handelt, wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.Letztes aktuelles Video: Mario Golf Nintendo Switch Online Trailer