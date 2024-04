Losgerast: Nintendo Switch Online gibt rüstigen N64-Rennspielen eine neue Heimat

Mit demlassen sich diverse Nostalgie-Titel auch auf dem neuesten Stück Technik des japanischen Konzerns erleben. Durch den Griff zum zusätzlichen Erweiterungspaket wird die Auswahl noch ausgeweitet.Füroder solche, die es rückwirkend werden wollen, gibt es jetzt gute Neuigkeiten: In dem aufgestockten Abonnement sind ab sofort zwei neue beziehungsweise alte Spiele des Konsolen-Vorvaters enthalten.Nicht immer muss es das nächste AAA-Game sein, das in die eigene Spiele-Bibliothek wandert. Manchmal ruft die Erinnerung an eine einfachere Zeit und eröffnet den Wunsch, diese wieder wach zu rufen. Eine Möglichkeit dem nachzugehen bietet das Nintendo Switch Online-Abo und im Fall von N64, Game Boy Advance und SEGA Genesis das. Kunden beider Services können sichwieder über zwei Neulinge unter den zur Verfügung gestellten Titeln freuen.Darunter der Fun Raceraus dem Jahr 1997, bei dem bewaffnete Zweiräder sich auf der Rennstrecke gegeneinander aufbäumen. In einer futuristischen Welt, in der die zerstörte Erde von Menschen nur noch quietschende Reifen kennt, zählt vor allem Highspeed. Auch Blob Iggy ist nach seinem Debüt in 1998 wieder am Start mit Geschwindigkeits-Action in. Unter Einsatz eines Greifhakens grabbeln sich die Teilnehmer des Kletterwettbewerbs bis zur Spitze der umkämpften Cho-Dama-Türme, um als Erstes das Ziel zu erreichen.Sowohl Extreme G als ach Iggy’s Reckin’ Balls sind für einen lokalen Multiplayer mit geteilten Bildschirm ausgestattet und stehen auch für Online-Matches bereit. In einem Trailer zu den Neuzugängen stellt Nintendo beide Titel vor oder kitzelt je nach euren Erfahrungswerten potenziell verstaubte Erinnerungen ans Licht. Sollte ihr noch am Hadern sein, ob ein Nintendo Switch Online-Abo inklusive Erweiterungspaket für euch überhaupt infrage kommt, gibt es aktuellin eure Überlegungen mit einzubeziehen. Interessant könnten für euch in diesem Fall auch die anderen Nintendo Switch Online-Extras aus dem April sein