Mario Kart Tour: Rennspiel für Smartphones und Tablets veröffentlicht; Gold-Pass-Abo für 5,49 Euro pro Monat - 4Players.de

Nintendo hat Mario Kart Tour für Mobile-Geräte (Smartphones und Tablets) auf Basis von Android bei Google Play und iOS im App Store veröffentlicht. In dem prinzipiell kostenlos spielbaren Rennspiel heizt man mit Touchscreen-Steuerung zum Lenken und Beschleunigen über Pisten. Einige Rennstrecken, über die Mario und seine Freunde kurven, sind zudem von realen Städten wie New York, Tokio oder Paris inspiriert. Voraussetzungen sind ein Nintendo-Account, ein kompatibles Smartphone oder Tablet und eine dauerhafte Internetverbindung.Fahrer, Karts und Gleiter können mit Rubinen, der spielinternen Währung, freigeschaltet werden. Rubine wiederum gibt es als Meilenstein-Belohnungen für freigeschaltete Cups und gemeisterte Aufgaben. Außerdem können Rubine mit Echtgeld gekauft werden.Wer sich erstmals bei Mario Kart Tour anmeldet, kann eine zweiwöchige kostenlose Testphase für den Gold-Pass abschließen. Mit dem Gold-Pass schalten die Spieler die 200-ccm-Klasse frei, erhalten Gold-Geschenke für absolvierte Tour-Saisons und können sich Abzeichen in (exklusiven) Gold-Missionen verdienen. Nach dem Ende der kostenlosen Testphase wird der Gold-Pass, sofern er nicht gekündigt wird, in ein reguläres Abonnement für 5,49 Euro pro Monat umgewandelt."Die SpielerInnen können aus einem wachsenden Angebot an Fahrern, Karts und Gleitern wählen und mit ihrer individuellen Kombination auf klassischen Rennstrecken oder speziellen Stadtkursen antreten. Sie können auf Punktejagd gehen, zusätzliche Cups freischalten, spielinterne Belohnungen einheimsen und sich in einer wöchentlich aktualisierten Online-Rangliste mit SpielerInnen aus aller Welt vergleichen. Fans der Mario Kart-Serie werden klassische Strecken, Gegenstände und Charaktere wiederentdecken. Doch auch zahlreiche Neuerungen erwarten iOS- und Android-RennfahrerInnen: Neben vielen neuen Pisten sind nun alle Kart-Piloten mit neuen Spezial-Hilfsmitteln ausgestattet - zum Beispiel Diddy Kong mit Bananenfässern oder Peachette mit einer Turbo-Pilz-Kanone", schreibt Nintendo . "Die SpielerInnen entscheiden, welche Fahrer, Fahrzeuge und Gleiter sie auf welchen Strecken einsetzen. Zu den frisch asphaltierten klassischen Pisten kommen besondere Stadtkurse, die von realen Orten inspiriert sind. Diese Kurse stehen im Rahmen von Tour-Saisons zur Verfügung, die alle zwei Wochen zu festgelegten Zeiten freischaltet werden. Als erster Stadtkurs ist von heute bis zum 9. Oktober, 7:59 Uhr, die durch New York City führende Piste für den Rennverkehr freigegeben. Bis dahin besteht auch die Möglichkeit, Pauline, die Bürgermeisterin von New Donk City, als Fahrerin zu gewinnen und sie bei ihrem ersten Auftritt in einem Mario-Kart-Spiel zu erleben."Weitere Stadtkurse - etwa in Tokio und Paris - werden "bald" eröffnet. Darüber hinaus wird es auch nach der Veröffentlichung von Mario Kart Tour neue Inhalte und Updates für das Spiel geben.Letztes aktuelles Video: Spielszenen