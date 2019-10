Mario Kart Tour: Wurde laut Analyst im ersten Monat über 123 Millionen Mal heruntergeladen - 4Players.de

Nintendo und Partner-Entwickler DeNa können sich weiter über Erfolgsmeldungen freuen: Laut Schätzungen von Sensortower.com wurde Mario Kart Tour im ersten Monat 123,9 Mio. Mal heruntergeladen, wenn man die Ergebnisse von Google Play und Apples iOS-Appstore zusammenzählt. Das Free-to-play-Rennspiel mit zahlreichen In-App-Käufen startete am 25. September ( zum Test ).Die Einnahmen belaufen sich demnach auf 37,4 Mio. Dollar. Ein einzelner Spieler scheint im Durchschnitt also nur etwa 26 Cent ausgegeben zu haben, was weit hinter Nintendos Dragalia Lost mit 16,50 Dollar pro Spieler liegt. Trotzdem lässt sich das Ergebnis natürlich als Erfolg werten, welcher sich nur gegenüber Pokémon GO geschlagen geben muss (163 Mio. Downloads in den ersten 30 Tagen, und zwar zunächst nur in Australien, Neuseeland und dann USA).