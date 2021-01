Mario Kart Tour: Berlin-Event bringt Brandenburger Tor, Rennwurst, Lederhosen und Techno

Beim "Berlin Tour Event" kurven Luigi und seine Freunde bis zum 26. Januar rund um die Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt. In der zweiten Event-Woche kommen weitere Luigi-Varianten und Karts hinzu. Der Fun-Racer ist seit über einem Jahr kostenlos für iOS und Android erhältlich. Er fiel uns aber mit Handy-typischen Grind-Mechaniken sowie seinem Fokus aufs kostenpflichtige Abo-Modell und bunte Shop-Angebote negativ auf. Mehr dazu im Test "Mario Kart Tour eröffnet Besitzer: innen von Smartphones und Tablets in aller Welt Rennspiel-Spaß mit Raketenantrieb. Zum Start ins neue Jahr sind sie alle eingeladen, durch Deutschlands Hauptstadt zu driften. Das neue Berlin Tour-Event ist ab sofort spielbereit und überquert am 26. Januar um 21:59 Uhr die Ziellinie.Sie gehören zu den Markenzeichen Berlins und jeder kennt sie: die roten und grünen Ampelmännchen. Da ist es nur angemessen, dass Mario Kart Tour bei seinem Abstecher nach Berlin seine eigenen roten und grünen Maskottchen mitbringt: Mario und Luigi. Sobald Lakitu die Ampel auf Grün stellt, geben sie Gummi, was das Zeug hält! In passendem Grün präsentiert sich auch der spezielle Fahrer dieser Tour, die wilde Rennmaschine Luigi.Damit sich auch bayerische Nintendo-Fans in Berlin heimisch fühlen, schlüpft Luigi in zünftige Lederhosen. So fesch wie in diesem neuen Outfit hat Marios Bruder bisher selten ausgesehen. Obendrein können die Spieler:innen im exklusiven Rennwurst-Fahrzeug und mit Hilfe des Schmetterlingsflügel-Gleiters um den Berliner Fernsehturm kurven. Jetzt heißt es also: Anschnallen, Hosenträger strammziehen und die Reifen quietschen lassen.In der zweiten Woche mischt Luigi die Berlin-Tour weiter kräftig auf: als Pinguin-Luigi, Baumeister-Luigi und Luigi (klassisch). Zudem können die Spieler:innen dann im Hainz-Heizer-Kart und mit Hilfe des Blooper-Tragflügel-Gleiters ihre rasante Tour rund um Berlins Sehenswürdigkeiten fortsetzen. Dabei flitzen sie am Brandenburger Tor, an der legendären East Side Gallery und an vielen weiteren Wahrzeichen der Stadt vorbei.Wer bei Mario Kart Tour mit um die Wette fahren möchte, braucht dazu nur einen Nintendo Account, eine konstante Online-Verbindung und ein kompatibles Smartphone oder Tablet. Die Basisversion des Spiels ist kostenlos. Weitere Informationen dazu gibt es auf der offiziellen Mario Kart Tour-Website und auf dem Twitter-Konto von Mario Kart Tour. Welche zusätzlichen Features das Spiel im Abo-Service zu bieten hat, ist auf der Website zum Mario Kart Tour Gold-Pass ersichtlich."