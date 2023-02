Mario Kart Tour: Exploration Tour-Update lädt zur Unterwasser-Spritztour ein

Mario Kart Tour: Auf Erkundungstour in der Erkundungstour

Smartphones müssen beim Autofahren natürlich ignoriert werden, Autofahren auf dem Smartphone hingegen ist weniger gefährlich: Das zeigt auch das neue Update vonDer Mobile-Vertreter von Nintendos berühmter Racing-Sause hat mit der frisch enthülltennämlich neue Inhalte für alle Fans der Rennsimulationen für unterwegs im Gepäck. Im Mittelpunkt steht natürlich die neue Strecke namens Piranha Plant Cove, die euch in mysteriöse Ruinen unter Wasser entführt.In einem 30-sekündigen Trailer zur Exploration Tour zeigt man dann auch gleich, was das neue Update für aktive Spieler von Mario Kart Tour so zu bieten hat: Neben einigen Abenteurer-Outfits für Prinzessin Peach und Shy Guy sowie passenden Autos als Lore oder Safari-Jeep stand dabei vor allem die brandneue Strecke im Rampenlicht.Die hört auf den Namen Piranha Plant Cove, auch wenn die titelgebenden Pflanzen eher Beiwerk sind. Auffälliger ist sind die zahlreichen Ruinen, die nicht nur die Seitenränder der Strecke schmücken, sondern auch im Eiltempo durchfahren werden wollen. Passend zum Thema der Tour erkundet ihr die mysteriösen Steingebilde nicht nur über, sondern auch unter dem Wasser am Grund des Meeres.Mit dem neuen Update wird außerdem die schon 25. Welle an Racing-Anzügen für eure Miis ins Spiel gespült. Euch erwartet allerdings ein recht nüchternes Outfit: Mit dunkelbraunen Stiefeln, einem beigebraunen Anzug und einem weißen Helm mit braunem Streifen macht die neue Kleiderkombination ihrem Namen „Mii Racing Suit Brown“ alle Ehre.Weiter geht es mit der 26. Welle dann am 22. Februar, wo ihr ein aktuell nur angedeutetes Outfit freischalten könnt, das offenbar einen Flügel auf dem Helm hat. Angesichts neuer Inhalte müssen wir aber auch noch einmal aufhinweisen, in dem wir das aufdringliche Finanzierungsmodell mit den verschiedenen Währungen kritisierten.