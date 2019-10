Freeman: Guerrilla Warfare: Mix aus Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie beendet den Early Access - 4Players.de

Screenshot - Freeman: Guerrilla Warfare (PC) Screenshot - Freeman: Guerrilla Warfare (PC) Screenshot - Freeman: Guerrilla Warfare (PC) Screenshot - Freeman: Guerrilla Warfare (PC) Screenshot - Freeman: Guerrilla Warfare (PC) Screenshot - Freeman: Guerrilla Warfare (PC) Screenshot - Freeman: Guerrilla Warfare (PC) Screenshot - Freeman: Guerrilla Warfare (PC) Screenshot - Freeman: Guerrilla Warfare (PC) Screenshot - Freeman: Guerrilla Warfare (PC) Screenshot - Freeman: Guerrilla Warfare (PC) Screenshot - Freeman: Guerrilla Warfare (PC)

Der Taktik-Shooter Freeman: Guerrilla Warfare von KK Game Studio hat am 5. Oktober 2019 den Early Access auf Steam beendet, wo er aktuell für 14,99 Euro heruntergeladen werden kann. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 82 Prozent von 6.189 Reviews positiv - in den letzten 30 Tagen waren allerdings nur 57 Prozent der Reviews positiv). Die Entwickler beschreiben ihr Spiel wie folgt: "Freeman: Guerilla Warfare spielt in einer von Chaos erfüllten Welt, besetzt von streitenden Fraktionen, Banditen und Warlords, die danach trachten die Welt zu erobern.Im Spiel geht es um deine Karriere als Fraktionsführer: Du beginnst mit minimalem Kapital und musst an Geld kommen. Baue eine Armee auf, führe Krieg gegen andere Fraktionen, und besiege rivalisierende Truppen mit durchdachten Strategien und hoher Treffsicherheit, und erobere schließlich die Welt. Das Spiel bietet eine völlig neue Shooter-Erfahrung, die ein Gleichgewicht aus intensiver First-Person Action und allgemeiner Strategie findet.Das innovative Kampfsystem des Spiels verschmilzt taktisches FPS mit Echtzeit Strategie, was dir erlaubt eine Armee zu führen und Taktiken in der Vogelperspektive zu planen, während du als Fußsoldat in der First-Person Perspektive in ein intensives Feuergefecht eintauchst."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer