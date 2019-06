We’re excited to announce that The Surge 2 will release worldwide September 24 on PS4, Xbox One, and PC! pic.twitter.com/YH97adVuH8



— The Surge (@TheSurgeGame) 4. Juni 2019





The team is working hard to prepare our biggest E3 yet - stay tuned! pic.twitter.com/QBud56irpr



— The Surge (@TheSurgeGame) 29. Mai 2019

Der Releasetermin von The Surge 2 steht fest. Das knallharte Action-Rollenspiel von Deck13 und Focus Home Interactive wird am 24. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der Termin war gestern bereits vorab via Microsoft Store aufgetaucht. Eine Collector's Edition soll zeitnah angekündigt werden. Derweil bereitet sich das Team aus Frankfurt auf ihre "bisher größte E3" vor.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Pre-Alpha-Spielszenen-Trailer