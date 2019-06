The Surge 2: Cinematic-Trailer zur Einstimmung auf das Sci-Fi-Action-Rollenspiel - 4Players.de

Mit dem cinematischen Trailer und zur Musik von The Prodigy (The Day Is My Enemy) wollen Deck13 und Focus Home Interactive auf The Surge 2 einstimmen. Das kampflastige und richtig schwere Sci-Fi-Action-Rollenspiel wird am 24. September 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer Zur Vorschau : Live. Die. Repeat. Irgendwie passt dieser Dreiklang nicht nur bei Edge of Tomorrow, sondern auch bei The Surge 2 von Deck13 und Focus Home Interactive. Wir haben das ebenso anspruchsvolle wie brachiale Sci-Fi-Kampfspiel angespielt und wurden häufiger zu Tech-Scrap verarbeitet als uns lieb war.