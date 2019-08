The Surge 2: Video gibt einen Überblick über die Spielmechaniken des Action-Rollenspiels - 4Players.de

Mit einem noch größeren Arsenal an Waffen, Rüstungen, Fähigkeiten, Implantaten und Drohnen kannst du deinen Charakter individuell ausrüsten und dich einer noch größeren und abwechslungsreicheren Welt voller Herausforderungen stellen - The Surge 2 fordert dich heraus, zu überleben und gleichzeitig alle verborgenen Geheimnisse zu lüften."



Deck13 und Focus Home Interactive haben zur gamescom ein neues Video zu The Surge 2 veröffentlicht, das einen Überblick über die Spielmechanismen des am 24. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One (digital und physisch) sowie PC (nur digital) erscheinenden Action-Rollenspiels (zur Vorschau ) geben soll:Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Gameplay Overview TrailerSpielbeschreibung des Herstellers: "Auf dem Weg nach Jericho City stürzt dein Flugzeug aufgrund eines rätselhaften Sturms ab und muss am Rande der Stadt notlanden. Wochen später erwachst du in einem verlassenen Gefängnis der Stadt. Gepanzerte Soldaten setzen das Kriegsrecht durch, Roboter laufen Amok und ein düsterer, ständig wachsender Nanosturm braut sich über der Stadt zusammen ...Um zu überleben, musst du die riesige, in Trümmern liegende Stadt Jericho City erkunden. In zahllosen ebenso brutalen wie gnadenlosen Kämpfen trittst du gegen schreckliche Gegner an, denen du Gliedmaßen abtrennst, um ihnen ihre wertvolle Ausrüstung abzunehmen, die dich stärker macht - so stark, dass du es selbst mit den größten Gefahren aufnehmen kannst, die in der Stadt auf dich lauern.