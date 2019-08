The Surge 2: Die kompromisslosen Kämpfe im Trailer - 4Players.de

Deck13 und Focus Home Interactive möchten mit dem folgenden Trailer auf die kompromisslosen und dynamischen Kämpfe aus The Surge 2 einstimmen. Auch die größere Vielfalt an Umgebungen, Waffen und Gegnern wird im Vergleich zum Vorgänger demonstriert. In dem Action-Rollenspiel stellt man sich (schweren) Gegnern, sammelt Tech-Scrap und attackiert gezielt die Körperteile von Gegnern, um Pläne für neue Ausrüstungsteile für das eigene Exo-Rig zu erhalten. Schauplatz ist diesmal Jericho City. Dort liegen aufgegebene, halb-fertige Mega-Bauten direkt neben vermeintlich friedlichen Parkanlagen, die jedoch schon längst zu den Jagdgründen der Nanomaschinen geworden sind.Letztes aktuelles Video: Combat TrailerThe Surge 2 erscheint am 24. September 2019 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Zur Vorschau : Live. Die. Repeat. Irgendwie passt dieser Dreiklang nicht nur bei Edge of Tomorrow, sondern auch bei The Surge 2 von Deck13 und Focus Home Interactive. Wir haben das ebenso anspruchsvolle wie brachiale Sci-Fi-Action-Rollenspiel angespielt und wurden häufiger zu Tech-Scrap verarbeitet als uns lieb war.