The Surge 2: Der Kampf um die Ausrüstung im Trailer: "You Are What You Kill" - 4Players.de

Um in der düsteren Zukunftswelt von The Surge 2 zu überleben, ist man auf neue Ausrüstung angewiesen, die sich in dem Action-Rollenspiel ergattern lässt, indem man gezielt Körperteile von Gegnern abtrennt und dadurch Zugriff auf neue Baupläne erhält. Der Trailer "You Are What You Kill" zeigt, wie jede Waffe, jedes Rüstungs- und Ausrüstungsteil anvisiert, abgetrennt und dem eigenen Exo-Rig hinzugefügt werden kann.The Surge 2 erscheint am 24. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One mit der USK-Altersfreigabe "ab 18 Jahren" (keine Jugendfreigabe). Vorbesteller erhalten Zugriff auf das URBN-Gear-Pack, das ein Rüstungsset, zwei Waffen sowie weitere kosmetische Gegenstände und Ausrüstung enthält.Letztes aktuelles Video: You Are What You Kill Trailer Zur Vorschau : Live. Die. Repeat. Irgendwie passt dieser Dreiklang nicht nur bei Edge of Tomorrow, sondern auch bei The Surge 2 von Deck13 und Focus Home Interactive. Wir haben das ebenso anspruchsvolle wie brachiale Sci-Fi-Action-Rollenspiel angespielt und wurden häufiger zu Tech-Scrap verarbeitet als uns lieb war.