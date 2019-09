The Surge 2: Story-Trailer stimmt auf die düstere Zukunft ein - 4Players.de

Deck13 und Focus Home Interactive haben den Story-Trailer zu The Surge 2 veröffentlicht. Die Geschichte des Action-Rollenspiels beginnt, nachdem sich das deFrag-Nanovirus nach Abschuss einer "Utopia-Rakete" verbreitet hat.In Jericho City muss sich der Spieler durch die Stadt kämpfen und eine Amnesie überwinden, um die Wahrheit über das Virus aufzudecken. Der Story-Trailer stellt den Helden, aber auch andere Bewohner vor. So gehen Nano-Kultisten mit eifrigen Plünderungen ihren eigenen Zielen nach und die Regierungstruppen der A.I.D. versuchen, die Stadt gewaltsam unter Kontrolle zu halten. Währenddessen lotst Athena - ein junges Mädchen mit einer besonderen Verbindung zur Spielfigur - den Hauptcharakter durch die Straßenzüge. Das Ziel dieser Reise ist jedoch unbekannt.Letztes aktuelles Video: Story TrailerThe Surge 2 erscheint am 24. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One mit der USK-Altersfreigabe "ab 18 Jahren" (keine Jugendfreigabe). Vorbesteller erhalten Zugriff auf das URBN-Gear-Pack, das ein Rüstungsset, zwei Waffen sowie weitere kosmetische Gegenstände und Ausrüstung enthält. Zur Vorschau : Live. Die. Repeat. Irgendwie passt dieser Dreiklang nicht nur bei Edge of Tomorrow, sondern auch bei The Surge 2 von Deck13 und Focus Home Interactive. Wir haben das ebenso anspruchsvolle wie brachiale Sci-Fi-Action-Rollenspiel angespielt und wurden häufiger zu Tech-Scrap verarbeitet als uns lieb war.