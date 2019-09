The Surge 2: Trailer zeigt die "Symphonie der Gewalt" - 4Players.de

In The Surge 2 wird man wieder einzelne Körperteile der Gegner anvisieren und gezielt abtrennen können, um an neue Pläne für Ausrüstung zu gelangen. Focus Home Interactive und Deck13 zeigen im Trailer "Symphonie der Gewalt" das charakteristische Anvisieren und die damit verbundenen Exekutionen der Gegner. Musikalisch untermalt wird der Trailer von Sharon Van Ettens Cover von "The End of the World".Letztes aktuelles Video: Symphony of Violence TrailerThe Surge 2 erscheint am 24. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One mit der USK-Altersfreigabe "ab 18 Jahren" (keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG). Vorbesteller erhalten Zugriff auf das URBN-Gear-Pack, das ein Rüstungsset, zwei Waffen sowie weitere kosmetische Gegenstände und Ausrüstung enthält. Zur Vorschau : Live. Die. Repeat. Irgendwie passt dieser Dreiklang nicht nur bei Edge of Tomorrow, sondern auch bei The Surge 2 von Deck13 und Focus Home Interactive. Wir haben das ebenso anspruchsvolle wie brachiale Sci-Fi-Action-Rollenspiel angespielt und wurden häufiger zu Tech-Scrap verarbeitet als uns lieb war.