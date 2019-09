The Surge 2: Infos zu den Grafikverbesserungen auf PS4 Pro und Xbox One X - 4Players.de

Wenn The Surge 2 am 24. September 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint, wird das Action-Rollenspiel (zur Vorschau ) sowohl auf PlayStation 4 Pro als auch Xbox One X 4K-Unterstützung bieten, wie Deck13 und Focus Home Interactive bekannt geben. Dadurch sollen Spieler die "grotesk-schöne Fusion von Mensch und Maschine in noch detailreicherer Pracht erleben" können.Weiter heißt es vom Publisher: "Jericho City zerbricht von innen heraus: Seine Bezirke werden von Abhängigen, Banden und feindseligen Nano-Monstrositäten bevölkert. Mit einer Waffe in der Hand und einer Drohne im Schlepptau erforschen Spieler die dystopische Metropole entweder in detaillierter 4K-Auflösung bei 30fps oder flüssigen 60fps bei 1080p, sowohl auf PlayStation 4 Pro als auch Xbox One X."Letztes aktuelles Video: Symphony of Violence Trailer