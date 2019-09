The Surge 2: Video stimmt auf den bevorstehenden Verkaufsstart ein - 4Players.de

Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC) Screenshot - The Surge 2 (PC)

Am 24. September 2019 werden Deck13 und Focus Home Interactive das Action-Rollenspiel The Surge 2 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlichen. Den offiziellen Trailer zum Verkaufsstart gibt es aber schon jetzt:Letztes aktuelles Video: Launch TrailerZum Spiel selbst schreibt der Publisher: "The Surge 2 wirft Spieler in eine knallharte, dystopische Sci-Fi-Welt voller tödlicher Gefahren, in der ihr Überleben einzig von ihrer Reaktion und ihrem Können im Umgang mit dem packenden Kampfsystem abhängt. Ein ausgefeiltes Rollenspielsystem zur Charakterentwicklung und Ausrüstung unterstützt die Helden in ihrem Kampf. Die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten erlauben es, gezielt Ausrüstung und Kampfstil den Herausforderungen anzupassen, die auf die Spieler warten."