The Surge 2: Trailer mit Tipps und Tricks zum Überleben - 4Players.de

Focus Home Interactive und Deck13 geben im folgenden Video einige Tipps und Tricks zum Überleben in The Surge 2 . Jeder Kampf in dem Action-Rollenspiel ist ein Abwägen von Risiko und Nutzen. Einen Schwachpunkt angreifen und den Kampf schnell beenden oder einen gepanzerten Teil anvisieren und dabei ggf. Pläne für neue Ausrüstungsgegenstände einstreichen? Außerdem werden die anpassbare Kampfdrohne, die Implantate, das neue Parier-System und einige weitere Aspekte angesprochen.Letztes aktuelles Video: Überlebenstipps Zum Test : Vor zwei Jahren präsentierte Deck 13 mit The Surge ein innovatives Spiel in der Tradition der Soulsreihe, das bei uns gut abgeschnitten hat (Wertung: 82%). Mit eigenen Ideen wie den einzeln anvisierbaren Trefferzonen sowie dem Beutesystem konnten sich die Frankfurter von From Software emanzipieren. Was hat der Nachfolger des Kampf-Abenteuers zu bieten?