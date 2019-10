The Surge 2: Patch und "Future Shock Weapon Pack" stehen bereit - 4Players.de

Für The Surge 2 sind ein Patch und ein kostenloses Waffenpaket auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht worden. Der PC-Patch verspricht Optimierungen hinsichtlich bestimmter Hardware-Treiber, deaktiviert das Textur-Streaming auf Rechnern mit mehr als 6 GB VRAM und sorgt für schärfere Texturen auf maximaler Detailstufe. Auf Konsolen werden vor allem Texturfehler behoben. Ansonsten werden Bugs sowie Macken bei der dynamischen Auflösungsskalierung (unscharfe Texturen) aus der Welt geschafft. Das Change-Log findet ihr hier Das "Future Shock Weapon Pack" umfasst vier Waffen aus den zwielichtigsten Ecken von Jericho City . Mit dabei sind die beidhändige Waffe "Goldene Zwillingsklingen", die Boxhandschuhe "Beschädigte Artikulatoren", die Double-Duty-Waffe "Goldene Ernte" und die Schwere Waffe "EFH". In der kommenden Woche wollen die Entwickler die Season-Pass-Inhalte ankündigen. Geplant sind mehr Waffen, Implantate, Ausrüstungssets und eine Einzelspieler-Story-Erweiterung in einer neuen Umgebung.Letztes aktuelles Video: Überlebenstipps