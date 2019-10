The Surge 2: Season Pass angekündigt; eine Story-Erweiterung geplant - 4Players.de

Für The Surge 2 ist der Season Pass auf PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt worden (Preis: 19,99 Euro). Drei Download-Erweiterungen und ein Bonus-Paket (BORAX-I Quantum-Waffe) für Season-Pass-Käufer sind geplant.Im November wird ein DLC-Paket insgesamt 13 neue Waffen hinzufügen. Im Dezember soll ein DLC-Paket mit drei neuen Ausrüstungssets erscheinen. Im Januar 2020 soll dann die Story-Erweiterung "The Kraken" folgen, in der man sich durch einen neuen Distrikt (Flugzeugträger) voller "gefährlicher Begegnungen" schlägt. Season-Pass-Besitzer haben 48 Stunden früher Zugriff auf den Story-DLC, der auch separat erhältlich sein wird.Letztes aktuelles Video: Überlebenstipps