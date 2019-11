The Surge 2: Public Enemy Weapon Pack: DLC-Paket mit 13 Waffen - 4Players.de

Die Einzel-Rig-Waffe "Codename: Engelhart"

Die Einzel-Rig-Waffe "MG Jackknife Var"

Die Twin Rig-Waffe "Foremen's Divine Hands"

Der Speer "Dancing Viper"

Der Speer "Codename: Carmina"

Der Hammer "Abgetrenntes Rotorblatt"

Der Hammer "Codename: Parsifal v2.0"

Die Schwere Waffe "Portabler Omni-Kompilator"

Der Stab "Kate 2.0"

Der Stab "MG Ignis"

Das Schwert "Strongarm Twinblade"

Das Schwert "MG Centurion"

Die Boxhandschuhe "Codename: Zarathrustra"

Für The Surge 2 ist das "Public Enemy Weapon Pack" veröffentlicht worden. Die Download-Erweiterung kostet 4,99 Euro bzw. ist im Season Pass enthalten. Das Paket umfasst 13 neue Waffen - von geplünderter CREO-Ausrüstung bis hin zu mit Naniten infizierten Stäben und recycelten Rotorblättern.Der Public Enemy Weapon Pack enthält:Der Season Pass umfasst drei Download-Erweiterungen. Neben dem "Public Enemy Weapon Pack" soll im Dezember ein DLC-Paket mit drei neuen Ausrüstungssets erscheinen. Im Januar 2020 soll dann die Story-Erweiterung "The Kraken" folgen, in der man sich durch einen neuen Distrikt (Flugzeugträger) voller "gefährlicher Begegnungen" schlägt.Letztes aktuelles Video: Überlebenstipps