The Surge 2: Erweiterung "The Kraken" hat einen Releasetermin, Premium-Edition angekündigt

Focus Home Interactive und Deck13 werden mit "The Kraken" am 16. Januar eine Erweiterung für das Action-Rollenspiel The Surge 2 veröffentlichen. Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass der DLC sich über mehrere Stunden erstrecken, einen neuen Schauplatz sowie weitere Waffen, Implantate und Rüstungen enthalten soll.Die Erweiterung entführt den Spieler auf die VBS Krakow, einen stillgelegten Flugzeugträger mit massiven Ausmaßen. Dort warten u.a. Roboterpiraten als zusätzlicher Gegnertyp, tödliche Sicherheitssysteme und ein neuer Bosskampf.Gleichzeitig mit The Kraken will man außerdem eine Premium-Edition von The Surge 2 veröffentlichen, die bereits alle DLCs enthalten wird.