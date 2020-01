The Surge 2: Soundtrack veröffentlicht

Zusammen mit der Premium Edition und dem Downloadinhalt The Kraken ( wir berichteten ) wurde auch der Soundtrack zu The Surge 2 veröffentlicht. Das 31 Titel große Album enthält die komplette Musik aus dem Spiel und ist zum Download sowie auf Streaming-Portalen wie Spotify verfügbar.Geschrieben wurde der Soundtrack, einschließlich der mit The Kraken hinzugekommenen Stücke, von BowsToHymns (Helge Bogarts und Thomas Stanger), während Markus Schmidt die Titelmelodie und weitere Teile komponiert hat. Außerdem haben Stumfol sowie Talla 2XLX jeweils einen Titel beigesteuert.Letztes aktuelles Video: Premium Edition Launch Trailer