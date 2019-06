Landwirtschafts-Simulator 19: Farming Simulator League: Kompetitiver eSports-Modus auf PC verfügbar - 4Players.de

Das Entwicklerstudio Giants Software hat den (kostenlosen) Farming-Simulator-League-Spielmodus für den Landwirtschafts-Simulator 19 auf PC und Mac veröffentlicht. Der Modus dreht sich um den kompetitiven Wettstreit mit anderen Hobbyfarmern. Weitere Informationen zur Liga, der Registrierung als Team und dem Download der Software findet ihr auf der entsprechenden Website In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Spieler, die Interesse haben, Teil der Liga zu werden, sind dazu aufgerufen, ihr Dreier-Team auf der offiziellen Homepage zu registrieren, den Modus herunterzuladen und zu testen. Das Entwicklerteam freut sich schon sehr auf das Feedback der Teilnehmer, um den Modus vor dem ersten offiziellen Turnier auf der FarmCon 19 am 27. und 28. Juli 2019 noch weiter zu verbessern. Mit Spannung erwarten die Giants die Reaktion der Spieler auf den neuen Modus, wenn der Landwirtschafts-Simulator im Juli 2019 schließlich sein Debut in der eSports Szene machen wird. Daher wird für das Team im Vorfeld auf die diesjährige Farmcom das Balancing und Einholen von Feedback für den neuen Modus im Fokus stehen. Hierzu wird das Studio in den offiziellen Foren in konstanter Kommunikation mit den Spielern bleiben."