Landwirtschafts-Simulator 19: Die Platinum Edition im gamescom-Trailer - 4Players.de

Focus Home Interactive, Giants Software und astragon Entertainment haben für die gamescom ein neues Video mit Spielszenen aus der am 22. Oktober 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinende Platinum Edition (digital und physisch) des Farming Simulator 19 alias Landwirtschafts-Simulator 19 veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: Platinum Edition - gamescom 2019 Spielszenen-TrailerDie sowohl als Stand-Alone-Titel als auch als DLC-Erweiterung erhältliche Landwirtschafts-Simulator 19: Platin Edition enthält neben den Inhalten des Originalspiels auch "über 35 Fahrzeuge und Gerätschaften aus dem Produktsortiment von CLAAS. Dazu gehören unter anderem folgende Fahrzeuge und Geräte: ARION 660-610, AXION 870-800, AXION 960-920, XERION 5000-4000, TUCANO 580, JAGUAR 960 TT, CARGOS 760, ROLLANT 455, DISCO 1100 C, DISCO 3600 FC und mehr."