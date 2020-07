Landwirtschafts-Simulator 19: Alpine Landwirtschaft Add-On und Premium Edition angekündigt

Für den Landwirtschafts-Simulator 19 ist das Alpine Landwirtschaft Add-On angekündigt worden. Die Erweiterung wird am 12. November 2020 im Handel für PC sowie digital für PC, PlayStation 4 und Xbox One zu 19,99 Euro erscheinen."Mit dem Alpine Landwirtschaft Add-On können virtuelle Farmer bald frische Bergluft schnuppern: Die Erweiterung fügt der umfangreichen Simulation eine brandneue, alpine Karte hinzu, in welcher über 30 neue, authentische Landwirtschaftsfahrzeuge und -maschinen von führenden Marken wie Aebi, Lindner, Pöttinger, Rigitrac, SIP und mehr durch malerische Berglandschaften gefahren werden können, um schließlich auf dem eigenen Hof zum Einsatz zu kommen. Die neue Karte eröffnet Spielern einen völlig neuen Horizont für lukrative, landwirtschaftliche Aktivitäten, sei es hoch oben in den Bergen oder talabwärts", schreiben die Entwickler.Auch eine Premium Edition haben Giants Software, astragon Entertainment und Focus Home Interactive vorgestellt. Sie umfasst das Hauptspiel und zehn DLCs (inklusive Alpine Landwirtschaft). Die Edition wird ebenfalls am 12. November für PC (39,99 Euro) und für PlayStation 4 sowie Xbox One zum Preis von 49,99 Euro im Handel sowie digital erhältlich sein.