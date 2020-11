Landwirtschafts-Simulator 19: "Alpine Landwirtschaft Add-on" veröffentlicht

Heute erscheint das "Alpine Landwirtschaft Add-on" für den Landwirtschafts-Simulator 19 ab 17,99€ bei kaufen ) auf PC/Mac, PlayStation 4 und Xbox One für 19,99 Euro. Die Erweiterung von Giants Software, Focus Home Interactive und astragon ist ebenfalls im Season Pass und in der Premium Edition enthalten.Das Add-on umfasst die neue Karte "Erlengrat" in einer Berglandschaft und eine Ladung neuer Fahrzeuge sowie landwirtschaftlicher Maschinen von Marken wie Aebi, Lindner, Pöttinger, SIP und mehr."Im Herzen der Bergtäler von Erlengrat, der neuen Landschaft des Add-Ons, können sie ihre neue Landwirtschafts-Ausrüstung gleich in vollem Umfang testen. Zu den besonderen Neuerungen der Erweiterung gehört außerdem das erste, elektrische Fahrzeug der gesamten Landwirtschafts-Simulator-Reihe, der Rigitrac SKE 50. Mit einer ganzen Bandbreite an neuen Aktivitäten, die nicht nur aufregend, sondern gleichzeitig auch lukrativ sind, können sie die Besonderheiten der alpinen Landwirtschaft entdecken und sich in der Viehzucht sowie insbesondere der Grasernte, dem Aushängeschild der neuen Erweiterung, bewähren."Der deutsche Publisher astragon schreibt weiter: "Mit dem Verkaufsschlager Landwirtschafts-Simulator 19 und 10 zusätzlichen Erweiterungen, darunter das Alpine Landwirtschaft Add-On und das Platinum Add-On, bietet die Landwirtschafts-Simulator 19 Premium Edition das bisher umfangreichste Landwirtschafts-Simulator-Erlebnis. Die physische Version der Premium Edition beinhaltet außerdem ein 72-seitiges Premium-Artbook, das Neulinge in der Welt des Landwirtschafts-Simulator 19 willkommen heißt!"