Landwirtschafts-Simulator 19: Grimme Equipment Pack als Kartoffel-Ergänzung

Giants Software veröffentlicht heute mit dem "Grimme Equipment Pack" eine digitale Ergänzung für den Landwirtschafts-Simulator 19 ab 17,99€ bei kaufen ) . Entwickelt wurde das (offizielle) Equipment Pack vom "Team FSI Modding", den Gewinnern des Mod Contest Special Awards. Das Team soll finanziell an den Einnahmen beteiligt werden.Der DLC umfasst 14 neue Maschinen rund um die Kartoffelernte. Mit dabei sind 13 Maschinen des internationalen Herstellers aus Deutschland sowie der "Conveyor Belt" des fiktiven Anbieters Lizard. Beispielhafte Anwendungen der neuen Maschinen sind laut Giants der professionelle Kartoffelanbau mit der Grimme GL 32 F, die Kartoffelernte mit dem Roder Grimme WH 200 S oder die neue Funktion des Kartoffelschwadens direkt auf dem Feld mit dem Grimme WR 200 CDW.Das "Grimme Equipment Pack" ist für 4,99 Euro auf PC, Mac, PS4, Xbox One und Stadia für den Landwirtschafts-Simulator 19 erhältlich. Der DLC stehtfür Season-Pass-Besitzer kostenlos in den digitalen Stores bereit.Letztes aktuelles Video: Grimme Equipment Pack rund um die Kartoffel