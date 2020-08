PC Building Simulator: Esports-Erweiterung veröffentlicht

Für den PC Building Simulator ist die Esports Expansion (10,99 Euro) veröffentlicht worden. In der Erweiterung spielt man Tech-Support für ein eSport-Team und erstellt, repariert und erweitert professionelle eSport-Computer, damit das eigene Team zur Weltspitze aufsteigen kann."Die neue Erweiterung eröffnet Spielerinnen und Spielern einen neuen, aufregenden Pfad. Sie umfasst acht E-Sport-Teams, fünf Spiele und 13 echte Sponsoren – inklusive AMD, NVIDIA, NZXT, RAZER und Republic of Gamers. Die E-Sport Erweiterung fügt dem PC Building Simulator zudem über 12 Stunden zusätzlicher Kampagnenspielzeit hinzu (...) Startet mit einem bescheidenen Team und steigt in den Ranglisten auf, während ihr auf Anforderungen der Teammitglieder, Sponsoren und des Managements eingehen müsst. Verwaltet das Tech-Budget des Teams, verbaut die richtigen Sponsoren-Bauteile und versucht Ruhe zu bewahren, wenn am Spieltag etwas schief geht."Letztes aktuelles Video: Esports Expansion"Verbringt die Woche in der Werkstatt, beantwortet Mails der Sponsoren und des Managements und behaltet euer Telefon für Anfragen eurer Teammitglieder im Auge. Verdient euch etwas durch zusätzliche Aufträge für Team und Management hinzu. Verliert aber niemals die wichtigste Aufgabe aus den Augen - Sicherzustellen, dass die PCs perfekt auf das große Match am Samstag vorbereitet sind. (...) Wenn der Spieltag da ist, ist es eure Aufgabe Backstage die PCs zusammenzubauen und einzustellen, während ihr versucht spontane, letzte Anfragen umzusetzen und Image-bewusste Sponsoren glücklich zu machen. Arbeitet schnell, um in letzter Sekunde alles abzuschließen, bevor sich die Stage öffnet - Nun ist es nahezu Game-Time.""Die E-Sport Erweiterung des PC Building Simulators erweitert das erfolgreiche PC-Bau-Spiel um einen neuen Twist mit neuen Werkstätten, neuen Herausforderungen und einer brandneuen Story in der fordernden und manchmal urkomischen Welt des E-Sports", Phil Clandillon, Franchise Director bei The Irregular Corporation.