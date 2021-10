PC Building Simulator: Mehr als 2,5 Mio. Exemplare bei der Gratis-Aktion im Epic Games Store angefordert

Der PC Building Simulator ab 17,99€ bei kaufen ) , der seit Donnerstag kostenlos im Epic Games Store als Promo-Aktion für den Shop verteilt wird, erfreut sich großer Beliebtheit. Bis Freitagnachmittag wurde das Spiel über 2,5 Mio. Mal heruntergeladen. Die erste Million wurde bereits nach nur drei Stunden erreicht. Das Spiel verzeichnete zudem seine bisher höchste Anzahl an gleichzeitig aktiven Spielern, mit einem Anstieg von 1.500 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Höchststand (3.883 laut Steamcharts ).Der PC Building Simulator erschien ursprünglich 2018 auf Steam (zunächst im Early Access; Release: Januar 2019). Derzeit arbeiten die Entwickler an einer Karrieremodus-Erweiterung. Sie soll die bisher größte Erweiterung darstellen.The Irregular Corporation: "Im PC Building Simulator baut ihr euer eigenes Computer-Reparatur-Unternehmen auf und lernt Computer zu diagnostizieren, bauen und reparieren. Mit Echtweltlichen, lizenzierten Bauteilen und simulierter Soft- und Hardware könnt ihr euren ultimativen PC erstellen. (...) Um die überwältigende Anfrage der Fans im Epic Games Store zu feiern haben wir alle DLCs für den PC Building Simulator für die restliche Zeit des Gratis-Spiel-Angebots reduziert. Alle Workshop DLCs sind um 10% reduziert und das Esports Expansion Career Pack ist um sagenhafte 50% heruntergesetzt. Keine Sorge, wenn ihr euch bereits einen DLC im Epic Games Store gesichert habt - Wer bereits einen oder mehrere DLCs erworben hat wird automatisch einen Teil-Refund erhalten, um die Ausgaben an den aktuellen Preis anzugleichen."Letztes aktuelles Video: Esports Expansion