Monster Prom: XXL: Start der etwas anderen Dating-Sim auf PS4 und Xbox One

Vollständiger Inhalt: Monster Prom: XXL enthält sowohl das Second Term DLC, als auch sämtliche saisonale Inhalte die jemals für das Spiel erschienen sind. Sieh dir brandneue Charaktere, neue Events, geheime Enden und zahllose andere Wege an, das (untote) Leben eines verliebten High-School-Monsters zu entdecken!

Kompetitive Dating-Simulation: Nichts lässt das Herz schneller schlagen als ein wenig Konkurrenz. Suche dir deinen Favoriten aus, doch sei bereit für einen harten Wettbewerb, falls deine Freunde in Bezug auf Dating den gleichen Geschmack haben wie du.

Couch-Mehrspieler für eine bis vier Personen: Spiele allein, mit deiner besseren Hälfte oder mit deinen liebsten Freunden.

Einfach drauflosspielen: Du musst nichts lernen, sei einfach darauf vorbereitet, dass dir das Herz gestohlen wird.

Hunderte von Events & einzigartigen Gegenständen; Steige an die Spitze der High-School-Beliebtheitsskala auf, indem du an Hunderten von Events teilnimmst, die zu Situationen mit über 1.000 verschiedenen Endungen führen. Wenn es hart auf hart kommt, schau im Shop vorbei und sieh dir all die einzigartigen Artikel an, die bei deinem zukünftigen Abschlussball-Date nützlich sein könnten.

Charaktere zum Verlieben: Dir stehen 8 vollwertige, liebenswerte Klassenkameraden zur Verfügung, unter denen du frei wählen kannst. Triff dich mit ihnen und finde heraus, was sie bewegt.

Unglaublich witzige Texte: Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Außer vielleicht, sich selbst zu ernst zu nehmen. Durch skurrilen, postmodernen Humor, geschrieben von Cory O'Brien, Maggie Herskowitz und Julián Quijano, gibt es kein Thema, über das sich Monster Prom nicht lustig macht, einschließlich sich selbst.

Wundervolle Illustrationen: Bei der Erkundung der wunderschön gestalteten Welt und der gezeichneten Figuren von Arthur Tien kommt nie Langeweile auf.

Freie Wahl: Bei Monster Prom ist das Spielerlebnis unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung, da Liebe an sich schon schwer genug ist.

Am 14. Oktober 2020 haben Beautiful Glitch (Entwickler) und Those Awesome Guys (Publisher) die bereits für PC sowie Nintendo Switch erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Dating-Simulation Monster Prom XXL ab 10,79€ bei kaufen ) auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und Microsoft Store kostet jeweils 15,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Es sind nur noch 3 Wochen bis zum Schulball und du hast noch kein Date ... und du bist ein Monster. Doch das ist okay, weil an deiner High-School jeder ein Monster ist! Dies sind die Besonderheiten der Welt von Monster Prom: XXL - die gebündelte Ausgabe von Monster Prom mit vielen Inhalten, eine kompetitive Dating-Simulation für einen bis vier Spieler, die dich denken lässt: Ich hätte nie gedacht, dass ich darauf stehe!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer