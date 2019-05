Assetto Corsa Competizione: Zieldurchfahrt im Early Access; Vollversion erhältlich - 4Players.de

Wie angekündigt haben Kunos Simulazioni und 505 Games heute die Version 1.0 der Rennsimulation Assetto Corsa Competizione veröffentlicht und damit nach acht Monaten die Early-Access-Phase beendet."Nichts ist selbstverständlich, auch wenn Sie Assetto Corsa bereits kennen! Assetto Corsa Competizione wurde von Grund auf neu erschaffen, um einerseits die Möglichkeiten der Unreal Engine 4 optimal auszuschöpfen und umzusetzen und andererseits einen neuen Standard im Hinblick auf Realismus und Fahrverhalten zu setzen", so Marco Massarutto, Mitbegründer, Marken- und Produktmanager von Kunos Simulazioni. "Außerdem haben wir durch die Zusammenarbeit mit SRO GT Series viel dazugelernt und sind sowohl auf die Wünsche der Spieler, als auch auf die Bedürfnisse professioneller Fahrer eingegangen. Der Weg zur Ziellinie verlief nicht ohne Hürden, aber er war spannend und am Ende sehr befriedigend. Das verdanken wir auch der Unterstützung unserer großartigen Community, die wieder einmal genau verstanden hat, was wir mit dem Early Access erreichen wollten und warum dieses Programm so wichtig ist. Aber noch sind wir nicht ganz am Ziel, denn wir werden Assetto Corsa Competizione auch nach der Veröffentlichung der Version 1.0 noch zusätzlich erweitern und verbessern, soweit es uns möglich ist.“Mit der Veröffentlichung zur Vollversion stehen nicht nur sämtliche Strecken, Teams und Fahrzeuge zur Auswahl, sondern auch die Championship- und Karriere-Modi sind ab sofort verfügbar.Mit der Überquerung der Ziellinie wurde auch der Preis bei Steam auf 44,99 Euro angehoben. Zum Start gibt es aber noch einen Rabatt von zehn Prozent.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer