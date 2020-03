Assetto Corsa Competizione: Umsetzungen für PS4 und Xbox One erscheinen im Juni

Im April werden mit dem kostenlosen Update Assetto Corsa Competizione v1.4 für PC auf Steam neue Features eingeführt – darunter der Fahrzeug-Showroom, neue Individualisierungsmöglichkeiten für Fahrer und Fahrzeuge, weitere Optionen für Multiplayer-Server – und eine Menge Verbesserungen bei Spielfeatures, Interface und Algorithmen.

Der kostenpflichtige DLC GT4 Pack , der mehr als 10 neue GT4-Fahrzeuge hinzufügt, wird im Sommer für PC auf Steam und im Herbst für Konsolen verfügbar sein.

Der kostenpflichtige DLC British Pack, der drei neue markante Rennstrecken bietet, die den Rennkalender über 7 Rennen der British GT Championship vervollständigen, wird im Winter sowohl für PC auf Steam als auch Konsole verfügbar sein.

Am 23. Juni rast die Rennsimulation Assetto Corsa auch auf PS4 und Xbox One. Das haben die Entwickler von Kunos Simulazioni und Publisher 505 Games bekannt gegeben. Die Veröffentlichung ist sowohl digital als auch im Einzelhandel zum Preis von 39,99 Euro geplant. Vorbesteller erhalten mit dem Intercontinental GT Pack die kürzlich veröffentlichte DLC-Erweiterung gratis. Sie wird zum Release aber auch separat für knapp 15 Euro angeboten.Parallel zum Start der Konsolen-Umsetzungen wird es auf allen Plattformen Anpassungen geben. Zudem werden weitere Inhalte in Aussicht gestellt. Dazu heißt es in der Pressemitteilung:"Competizione ist das Sahnestück der Marke Assetto Corsa, die als Synonym für Realismus gelten will", meint Marco Massarutto, Mitgründer und Executive & Licensing Manager von Kunos Simulazioni. "Die Konsolenspieler haben uns gezeigt, wie sehr sie unsere Herangehensweise bei Rennsimulationen schätzen, wir sind daher überzeugt, dass sie es ebenso zu schätzen wissen, dass wir das Erlebnis, die Präzision und die Tiefe, die Assetto Corsa Competizione auf PC zu bieten hat, auch auf ihre Lieblingsplattform bringen."Trotz der exzellenten Fahrphysik konnte Assetto Corsa Competizione bei uns im Test lediglich eine Wertung von 59% erreichen, weil die Entwicklung trotz einer langen Phase im Early Access noch nicht abgeschlossen war und die Rennsimulation in der Vollversion mehr an eine Beta erinnerte. Mittlerweile hat das Studio viele der Fehler von damals ausgebügelt und fehlende Inhalte sowie Features nachgereicht.